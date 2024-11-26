ممثل الأمم المتحدة: مصر استضافت 850 ألف لاجئ.. والعدد يصل لمليون و400 ألف العام المقبل (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، إن مصر لطالما كانت ملاذًا لمن تقطعت بهم السبل، حيث فتحت أبوابها لهم على مر التاريخ رغم الظروف الصعبة.

وأضافت حمدان أن عدد اللاجئين المقيدين في مصر بلغ 850 ألف لاجئ، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليون لاجئ بنهاية هذا العام، ومليون و400 ألف لاجئ بحلول العام المقبل، في حين بلغ عدد النازحين والمهجرين حول العالم 122 مليون نازح.

ودعت المجتمع الدولي إلى دعم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أن المفوضية تحتاج إلى شراكات قوية مع المؤسسات المصرية مثل مكتبة الإسكندرية، التي وفرت للاجئين بيئة للتعلم والإبداع والمعرفة.

وأشارت حمدان إلى أن مصر تستمر في استضافة اللاجئين بكرم، وتوفر لهم فرص العمل والتعليم والاندماج في المجتمع ليعيشوا حياة آمنة.

وأشارت إلى أن العام الجاري يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتبة الإسكندرية، وكذلك مرور 70 عامًا على بدء عمل المفوضية في مصر.

جاءت هذه التصريحات خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مكتبة الإسكندرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت عنوان "إرث مشترك: عقد من التعاون من أجل الإنسانية"، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة حنان حمدان.