بالصور.. استخراج 315 كيلو جرام مخلفات في حملة تنظيف بقاع بحر محمية رأس محمد

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية حملة لتنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية في محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع إدارة المحمية ووزارة البيئة وبعض مراكز الغوص.

وأكد مصدر بإدارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء أن الحملة شارك فيها 16 غواصًا متطوعًا مصريًا وأجنبيًا من محبي البيئة ومستكشفي الشعاب المرجانية، بهدف الحفاظ على نظافة المياه والشعاب المرجانية النادرة، بالإضافة إلى حماية الحياة النباتية والبحرية التي تزخر بها المحمية.

وأوضح المصدر في تصريح له اليوم أن المتطوعين تمكنوا من استخراج 315 كيلو جرامًا من المخلفات البلاستيكية والصلبة، وذلك خلال غطسين في خليج شاركس، على مساحة تصل إلى 1270 كيلو مترًا مربعًا في قاع البحر.

وأكد المصدر أن إدارة المحمية قامت باستخراج التصاريح اللازمة للحملة، وتوفير أكياس لوضع القمامة بها، ثم نقلها إلى مقلب القمامة المخصص للتخلص منها.

وأضاف أن جميع الغواصين المتطوعين أبدوا استعدادهم للمشاركة في حملات النظافة المستقبلية، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المحمية لتوزيع أكياس قمامة على الزوار لحماية هذه المنطقة الخلابة من التلوث.