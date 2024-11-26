رئيس جامعة الأقصر عن انتخابات اتحادات الطلاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

الأقصر - محمد محروس:

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024-2025م؛ وذلك بكليات؛ السياحة والفنادق، والتربية، والحاسبات والمعلو مات، وذلك برفقة عمداء ووكلاء الكليات.

واطمأنت الدكتورة صابرين عبد الجليل، خلال الجولة؛ على سير العملية الانتخابية في جو ديمقراطي، وفي انضباط تام، ودون وجود أية معوقات؛ مؤكدةً أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب؛ لإجراء الانتخابات الطلابية، وإرساء مبادئ النزاهة، والشفافية، والمنافسة الشريفة بين الجميع؛ ليتمكن الطلاب من اختيار من يمثلهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وفي حيادية كاملة.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر على أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحةً أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة.