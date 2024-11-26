غلق 5 مراكز دروس خصوصية في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثالث حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، وذلك بهدف منع استغلال أولياء الأمور والطلاب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بعد إخلائها من الطلاب في منطقة أرض الجمعيات.

ومن جهة أخرى، وجه أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بوضع وتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف دراسيًا بمختلف الصفوف الدراسية، لرفع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة. جاء ذلك خلال متابعته لانتظام سير العملية التعليمية صباح اليوم الثلاثاء في إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها وكيل الوزارة لمدرستي السلام الرسمية لغات وعباس العقاد بإدارة شمال الإسماعيلية، في إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط، بحضور إسماعيل محسن، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومحمود الكيلاني، مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف، مدير أمن المديرية، وأسامة سيد أحمد، مدير إدارة شمال.

وقد أجرى وكيل الوزارة حوارًا مع بعض الطلاب والمعلمين بمدرسة السلام الرسمية لغات للتعرف على التحديات التي قد تعوق أداء عملهم، مؤكدًا حرصه على تيسير مهامهم. كما أشاد بانضباط و انتظام حضور الطلاب والمعلمين في المدرسة.

وخلال تفقده لفصول مدرسة عباس العقاد، تابع وكيل الوزارة مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بتطبيق أعمال السنة، وجهًا بتنظيم برامج علاجية لرفع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة. كما شدد على متابعة حضور الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية وأعمال السنة، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القرارات والكتب الدورية.