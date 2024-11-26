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كشف غموض العثور على جثة طفل في ترعة "حاجر مشطا" بسوهاج

08:11 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض العثور على جثة طفل طافية في مياه الترعة، في طهطا شمالي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل في العقد الأول من العمر طافية في ترعة طلحا بنجع الشقة بقرية حاجر مشطا.

تم انتشال الجثة، وتبين أنها تعود للمدعو "عبدالرحمن. ق"، 8 أعوام، ويقيم في ذات الناحية. وتوصلت التحريات إلى أن الطفل كان متغيبًا منذ يومين عن منزل أسرته، التي نفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية جثة طفل كشف غموض مستشفى طهطا العام
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