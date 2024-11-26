جامعة أسيوط تعود لنظام الامتحانات المقالية وتلغي "البابل شيت" كخيار وحيد

أسيوط ـ محمود عجمي:

وافق مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، اليوم الثلاثاء، على العودة لنظام الامتحانات المقالية لطلاب الكليات المختلفة، مشيرًا إلى أن نظام "البابل شيت" لن يكون نظام التقييم الوحيد في المقررات التخصصية بجميع كليات الجامعة.

كما أقر المجلس اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ووافق على إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الرسوم الشهرية بالمدن الجامعية، بشرط تقديم بحث اجتماعي وتحديد نسبة الإعاقة.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على اختيار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كعضوين أساسيين، والدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض كعضو احتياطي، ضمن اللجنة المشكلة لوضع ضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة لاختيار رئيس الجامعة الأهلية، وفقًا للمادة (14) من اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور أحمد عبد المولى، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، أكد في تقرير صادر عنه، أنه ابتداءً من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، سيتم اعتماد نظام أسئلة يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في جميع الاختبارات الورقية والإلكترونية لكافة الفرق الدراسية في الكليات، سواء في النظام العام أو البرامج النوعية.

كما شدد المجلس على أن الدراسة مستمرة بشكل منتظم في مختلف الكليات، وفقًا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. وأكد أنه لن يكون هناك أي تعديل أو تغيير في مواعيد الامتحانات، والتي ستجرى خلال شهر يناير المقبل في جميع الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية والحكومية والمعاهد والجامعات التكنولوجية.