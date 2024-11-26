موجة عاتية وإنقاذ مذهل.. كيف تناولت الصحف البريطانية غرق لنش مرسى علم؟ (صور)

كتب - محمود عبد الرحمن:

اهتمت الصحف البريطانية، في تغطيتها اليوم الثلاثاء، بحادث اللنش السياحي "سي ستوري"، والذي غرق أثناء رحلة بحرية في منطقة مرسى علم، وكان يحمل على متنه ركابًا من جنسيات مختلفة.

صحيفة The Sun البريطانية وصفت عملية إنقاذ ركاب بعد 24 ساعة من الحادث بـ"غير العادي والمذهل"، بينما أشارت مجلة Dive الإنجليزية إلى أن عملية البحث عن الركاب وإنقاذهم كانت ضخمة، وشارك فيها الجيش والبحرية المصرية، مشيرةً إلى أن موجة عنيفة ضربت اللنش، وهي ما أدت إلى غرقه. واستند الموقعان إلى أخبار نشرها الزميل عبدالرحمن القرشي على موقع مصراوي.

اللنش السياحي كان يحمل 45 سائحًا، وتم إنقاذ 28 شخصًا من طاقمه. وأعلنت محافظة البحر الأحمر، في بياناتها عن الحادث، أن اللنش غادر ميناء بورتو غالب يوم الأحد الماضي، وكان مقررًا له أن يصل إلى الغردقة في 29 نوفمبر المقبل، قبل أن ينقطع الاتصال بطاقمه.

وركزت صحيفة The Telegraph البريطانية اليومية على المعلومات الواردة عن جنسيات طاقم الرحلة، التي أوردها موقع "مصراوي" استنادًا إلى تصريحات خاصة حصل عليها من مجلس مدينة مرسى علم. كما أكدت تلك المعلومات هيئة الإذاعة البريطانية، التي أشارت إلى مواطنين بريطانيين بين أفراد الرحلة، وفق بيانات من القنصلية البريطانية.

وسلطت صحيفة Daily Mail الضوء على تفاصيل وردت عن "مصراوي"، تضمنت معلومات عن عمليات البحث الواسعة عن المفقودين، التي تُجرى من خلال غرفة عمليات موسعة، بالإضافة إلى جنسيات السائحين الناجين والمفقودين.

وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أعلن نجاح الجهود المبذولة من الجهات المعنية، وعلى رأسها القوات البحرية، في العثور على شخص فنلندي الجنسية على قيد الحياة من بين ركاب اللنش الغارق، مشيدًا بجهود القوات المسلحة وكافة الأطراف المشاركة في عملية الإنقاذ.

وأكد المحافظ أن إجمالي من تم إنقاذهم حتى الآن بلغ 33 شخصًا، بالإضافة إلى انتشال 4 جثث، ليصل العدد الإجمالي لمن تم العثور عليهم إلى 37 شخصًا، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين.

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