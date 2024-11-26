لاحَظ تصاعد الدخان.. محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع الغزل

الغربية - مروة شاهين

لاحظ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تصاعد الدخان من أحد مصانع الغزل والنسيج بقرية الراهبين، أثناء جولته التفقدية بمركز سمنود، ما كشف عن اندلاع حريق داخل المصنع.



وسارع المحافظ للتدخل الفوري، موجهًا باستدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد .

وفور اكتشافه الحريق، تواصل المحافظ مع غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام حيث تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء التي عملت بشكل مكثف للسيطرة على الحادث خلال وقت قياسي ، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه الجندي بمعاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و فحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،مؤكدا على ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشاد المواطنون بجهود المحافظ وتواجده المباشر في موقع الحادث، مؤكدين أن هذا التفاعل السريع ساهم في الحد من الأضرار وإنقاذ الأرواح. ويعد هذا الحادث مثالاً آخر على سرعة استجابة القيادة التنفيذية في مواجهة الطوارئ.