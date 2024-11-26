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طالب إعدادي يطعن مدرسًا بمطواة أمام مدرسة فى أسوان

04:39 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

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أسوان – إيهاب عمران:

طعن تلميذ بمدرسة أبو الريش الإعدادية المشتركة، اليوم الثلاثاء، مدرسًا بـ"مطواة" أمام المدرسة وفر هاربا.

وجرى نقل المدرس المصاب إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بورود بلاغ باعتداء طالب على مدرس بسلاح أبيض "مطواة" أمام المدرسة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان، وتبين حدوث مشاجرة داخل المدرسة بين الطالب ومدرس تربية عملى يدعى "و.أ.ح" 21 سنة، وقام مدير المدرسة بمعاقبة الطالب.

وفور انتهاء اليوم الدراسي انتظر الطالب المدرس أمام باب المدرسة وفور خروجه بغاته وطعنه بمطواة وفر هاربا.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

أسوان مدرسة أبو الريش الإعدادية المشتركة مستشفى أسوان التخصصي طعن مدرس
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