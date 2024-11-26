زغاريد ودموع فرح.. إعلان فوز 392 حاجا في قرعة وزارة الداخلية بسوهاج- صور
04:12 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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سوهاج- عمار عبدالواحد:
أجرت مديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، قرعة حج وزارة الداخلية هذا العام، وسط حضور عدد من قيادات وضباط الشرطة، والمتقدمين لأداء فريضة الحج وأسرهم.
وبلغ عدد المتقدمين لقرعة حج وزارة الداخلية هذا العام بمحافظة سوهاج 1646 شخصًا، فاز منهم 392 بالقرعة، وبلغ عدد الأشخاص الموجودين على قائمة الاحتياطي 189.
وامتزجت زغاريد ودموع فرح الفائزين بقرعة الحج هذا العام عقب إعلان أسمائهم، وأجريت القرعة بمديرية أمن سوهاج.
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