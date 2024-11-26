"مش همشي قبل ما الناس تصرف علاجها".. قرار عاجل من محافظ الدقهلية خلال تفقد مستشفى نبروه

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الدقهلية- رامي محمود:

"مش همشي قبل ما الناس تصرف علاجها"، بتلك الكلمات وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى نبروه المركزي بسرعة صرف علاج المرضى وزيادة أعداد شبابيك تذاكر صرف العلاج خلال تفقده المستشفى.

كان المحافظ قد بدأ جولة داخل مستشفى نبروه المركزي، اليوم، لتفقد سير العمل داخل الأقسام ليلتقي عدد من المواطنين ويستمع إلى شكواهم من زحام شبابيك صرف تذاكر الأدوية.

وقال المحافظ عقب سمعاه الشكوى: "لن أغادر حتى يصرف الجميع علاجه"، وعلى الفور وجه لوكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بزيادة عدد شبابيك صرف تذاكر العلاج بما يوفر الوقت والجهد على المرضى والمترددين.

كما تفقد محافظ الدقهلية قسم بنك الدم التجميعي ووجه بضرورة توفير كميات الدم اللازمة للحالات الحرجة والطوارئ والمقيمين حرصا على حياتهم وتلبية احتياجاتهم،والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية كافة المطالب والاحتياجات في إطار القانون والحرص عليهم.

في السياق منفصل تفقد محافظ الدقهلية اليوم أعمال إنشاء كوبري نبروه للوقوف على سير العمل وسرعة الانتهاء توفيرا لراحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء وتشغيل الكوبري في أقرب وقت تيسيرا لانتقال المواطنين،مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات المختلفة لهم في كل مكان.