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مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول

03:32 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول
  • عرض 5 صورة
    مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول
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الأقصر - محمد محروس:
عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.
ووافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولى السابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع " الفن والاستدامة " بكلية الفنون الجميلة فى الفترة من 25 حتى 27 فبراير المقبل.

وكما وافق المجلس على إقامة سمبوزيوم الفنون الدولى الأول بكلية الفنون الجميلة فى الفترة من 16 فبراير حتى 27 فبراير المقبل.

واعتمد المجلس تشكيل الفريق البيئي التكاملى لكليات التربية، والطب، والعلوم، والسياحة والفنادق، ضمن أنشطة وكلاء الكليات لتحقيق فعاليات أنشطة البيئة والمجتمع كفريق واحد يمثل الجامعة.

جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل الأقصر
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