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محافظ المنيا: تنفيذ 24 ألف مشروع باستثمارات 3.2 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك"

03:25 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

اللواء عماد كدواني

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المنيا - جمال محمد:

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة تعد من أوائل المحافظات المتميزة في تنفيذ المشروعات ضمن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، موضحاً أن المنيا نجحت في تنفيذ حوالي 23.9 ألف مشروع صغير منذ انطلاق البرنامج في عام 2015 وحتى نوفمبر الجاري، بإجمالي استثمارات بلغت 3.2 مليار جنيه، مما وفر أكثر من 161.2 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام المحافظة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور حيوي في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً استمرار الجهود لتسهيل الإجراءات وتشجيع الشباب والمستثمرين للاستفادة من البرنامج وتحقيق تطلعاتهم في بناء مشروعات مستدامة.

وأضاف كدواني أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة محفزة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للحصول على التمويل وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة للمستفيدين من برنامج "مشروعك"، وأن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الإنتاجية والصناعية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطنى، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

اللواء عماد كدواني استثمارات مبادرة مشروعك
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