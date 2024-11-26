جاهزون لتصفيات الجمهورية.. إعلان أوائل مسابقة الإلقاء الشعري في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بإشراف الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، نتيجة مسابقة الإلقاء الشعرى للعام الدراسي 2024/ 2025، والتي ينظمها توجيه عام التربية المسرحية.

من جانبه قال محمد صلاح البهلولي، موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إنه فاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية سليمان عبدالحافظ السيد بمدرسة الدعوة الإسلامية بإدارة سوهاج، وزينب شمس الدين عبدالحميد بمدارس صفوة مصر بالبلينا، وتسنيم الأمير محمد بمدرسة بنت النيل بطهطا، وسلمى رمضان أحمد بمدرسة الفتح بأخميم، وروضة على محمد بمدرسة نجع الكماش بالمراغة.

وأضاف "البهلولي" أنه فاز بالمركز الأول في المرحلة الإعدادية حمزة ماجد جاد بمدرسة المستقبل بالبلينا، وماريا يسى عبدالمسيح بمدرسة الشهيد مصطفى عبدالرازق بطما، وميرنا مؤمن علي بمدرسة الجديدة بنات بجرجا، وفاطمة محمود حسين بمدرسة روافع العيساوية بالمنشاة، وعبدالرحمن أحمد رشدي بمدرسة الزهور بسوهاج.

وتابع أنه فاز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية نوران محمد عوض بالمدرسة الثانوية بنات بجرجا، ومحمد الحسينى أبو ضيف بالمدرسة الثانوية بالمراغة، وروضة صلاح حافظ بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بطهطا، وأروى عز العرب عبدالحميد عبدالله بكير بالمدرسة الثانوية بالبلينا، وجنات صبري حسين عبدالودود أحمد بالمدرسة الثانوية بدار السلام.

وأوضح موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أنه سوف يتم إعادة تدريب هؤلاء التلاميذ والطلاب الفائزين الحاصلين على المركز الأول؛ لأنهم سيمثلون محافظة سوهاج في تصفيات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه على جميع الفائزين بالمركز الأول الحضور للإلقاء أمام لجنة التقييم والتحكيم الوزارية نهاية الأسبوع المقبل،

وأنه سيتم تحديد المكان والزمان خلال أيام.