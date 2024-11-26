جريمة وقت صلاة الجمعة.. لص يقطع ذراعي مسن ويحاول ذبحه بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة الدلنجات، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالشروع في قتل مسن، وقت صلاة الجمعة، بعد بتر ذراعيه، وطعنه ومحاولة ذبحة من الخلف، أثناء محاولة سرقة الاستراحة الخاصة بالمجنى عليها بعزبة النجارين التابعة لقرية زهور الأمراء بمركز الدلنجات بالبحيرة.

ترجع أحداث الواقعة إلى العثور على "مراد. م. ب" داخل الاستراحة الخاصة به بعزبة النجارين التابعة لقرية زهور الأمراء بمركز الدلنجات، وبها إصابات جرح قطعى بالرقبة، وبتر باليدين وطعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم، ومازال على قيد الحياة، وجرى نقله إلى المستشفى العام لإسعافه.

توصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "أحمد. ح. ب" 31 عاما، عاطل ومقيم بقرية زهور الأمراء التابعة لدائرة المركز، وذلك بهدف السرقة.

بضبط المتهم اعترف المتهم أنه عزم العقد والنية على سرقة استراحة المجني عليه وقت صلاة الجمعة، وعقب دخول الاستراحة، فوجئ بوجود المجني عليه، فانهال عليه بسلاح أبيض "سكين" حيث بتر يديه ثم حاول ذبحه من الخلف وطعنة عدة طعنات، حتى يتأكد من وفاته، وذلك لعدم الإدلاء بأوصافة، أو التعرف عليه.

حرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.