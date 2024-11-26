جريمة بشعة تهز الإسماعيلية.. "عكشو" قتل صديقه رميًا بالرصاص في الشارع

الإسماعيلية - أميره يوسف:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من القبض على عاطل أنهى حياة شاب بطلق ناري في مشاجرة بشارع المشروع بقرية أبو عطوة بالإسماعيلية.

وكان بلاغا ورد إلى شرطة النجدة يفيد أن مشاجرة نشبت في مركز ومدينة الاسماعيلية بقرية أبو عطوة بين صديقين بسبب خلافات سابقة انتهت بإطلاق المتهم أعيرة نارية على المجني عليه ليسقط جثة هامدة في الحال، وهرب المتهم من مسرح الجريمة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المجني عليه تشاجر مع المتهم، ما دفع الأخير الاعتداء عليه وإنهاء حياته، وأن الجاني يدعى "سعد. م" وشهرته "عكشو" عاطل، 19 عاماً، مقيم بقرية أبو عطوة، وأن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة.

انتقلت قوة من قسم مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة وأمر مدير مباحث المديرية بتشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وتكثيف التحريات عن المتهم واستهدافه بمأمورية مكبرة.

فيما وردت المعلومات الاولية عن الواقعة حول المتهم وأماكن تحركاته وتردده على أكثر من مكان بعد ارتكابه للواقعة،

ونجحت ضمت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من ضبط المتهم وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة "خرطوش" وكمية من الذخيرة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.