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عمليات البحث مستمرة.. بيان رسمي يكشف تفاصيل انتشال 3 جثامين من ضحايا غرق لانش بالبحر الأحمر

02:11 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

غرق لانش

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كتب- عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إنه جرى انتشال 3 جثامين من المفقودين في حادث غرق اللانش المنكوب بمرسى علم.

وأضاف "حنفي" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث لا تزال مستمرة على باقى المفقودين من قبل أجهزة البحث قبالة سواحل مرسى علم.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على الانتقال إلى موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب، حيث أعلن نجاح الجهود في إنقاذ 28 شخصاً حتى الآن فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن باقى المفقودين.

كشف محافظ البحر الأحمر، أن الحادث وقع على بعد 46 ميلا بحريا من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 مترا وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكبا.

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