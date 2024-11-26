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فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة.. 6 مصابين في حريق مصنع الغزل بالغربية

02:10 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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الغربية - مروة شاهين:

أصيب 6 أشخاص باختناقات وجروح، أثر حريق هائل داخل مصنع غزل بقرية الراهبين التابعة لمركز ومدينة سمنود.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران، دون خسائر في الأرواح.

وجرى التعامل الفوري مع المصابين بموقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، بعد رفضهم الانتقال إلى المستشفى.

وجرى الدفع بـ 6 من سيارات الإطفاء و4 سيارات مياه و3 سيارات إسعاف، بكافة تجهيزاتها الحديثة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران التهمت مصنع غزل ونسيج، مقام على مساحة 1000 متر جبالون صاج، وأتت على 8 ماكينات كرد، و3 ماكينات سحب، و2 ماكينة سحب، دون خسائر في الأرواح.

بالصور- حريق هائل داخل مصنع غزل في الغربية

حريق مصنع الغزل الغربية فصل الغاز والكهرباء
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