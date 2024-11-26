بالصور- سفير كوريا الجنوبية يزور معبد أبو سمبل بأسوان

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أسوان – إيهاب عمران:.

زار كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم، معبدي رمسيس الثاني ونفرتاري بأبوسمبل، في جولة سياحية على هامش زيارته لمحافظة أسوان، والتي التقى خلالها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

واستمع السفير إلى شرح من الأثري أحمد مسعود كبير مفتشي آثار أبو سمبل عن قصة المعبد وظاهرة التعامد وكيفية إنقاذ معابد أبوسمبل والنوبة من الغرق خلال فترة بناء السد العالي.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بمعبد أبوسمبل وعظمة الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أنه أحد المعابد الشهيرة ومن أهم المعالم الأثرية في مصر.

وقدم السفير الكوري شكره للقائمين على العمل بالمعبد وحسن الاستقبال، ووعد بالعمل على تدفق السياحة الكورية لزيارة الآثار المصرية.