انتشال 3 جثث من ضحايا اللانش الغارق بالبحر الأحمر

كتب- عبدالرحمن القرشي :

انتشلت قوات البحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، جثث 3 من ضحايا اللانش الغارق "sea story" خلال رحلة بحرية بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وذلك طبقا لمصدر رسمي بمرفق الإسعاف.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 وحتى 29 من نوفمبر الجارى، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

وأعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الحادث وقع على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، واللانش يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب، بينهم 13 مصري، و31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني، وبريطاني، وأمريكي، وبولندي، وبلجيكي، وسويسري، وفنلندي، وصيني، وسلوفاكي، واسباني، وأيرلندي.

وجرى إنقاذ 28 راكبا، إذ نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين.

كان محافظ البحر الأحمر، أعلن أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب.