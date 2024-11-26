بالصور- زحام شديد على مكاتب البريد بسوهاج لشراء كراسات شروط سكن لكل المصريين

بالصور- إقبال محدود على مكاتب البريد لشراء كراسات الإسكان الاجتماعى

بالفيديو والصور- إقبال على مكاتب البريد بالقليوبية لشراء كراسات الإسكان

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مكاتب البريد المخصصة لبيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" بمحافظة سوهاج في يومها الأول زحامًا شديدًا من المواطنين.

وتسبب زحام المواطنين الذي تجاوز مئات الأمتار في الاتجاهين أمام مكاتب البريد في التأثير على حركة مرور السيارات بتلك الشوارع.

ورصدت عدسة "مصراوي" تدافع المواطنين من مختلف الفئات العمرية على مكاتب بريد شارع التحرير بمدينة سوهاج؛ لأولوية الدخول وشراء كراسة شروط، فيما تواجدت قوات الشرطة بالمكان لتنظيم وقوف المواطنين وعملية دخولهم لمكتب البريد، كما تواجد رجال المرور في الشارع وتم وضع الصدادات الحديدية لفتح الطريق وتسيير الحركة أمام السيارات في الاتجاهين.

وتواجد المواطنين أمام مكاتب البريد المخصصة لبيع المواطنين بسوهاج قبل شروق الشمس لحجز مكان أمام الباب الرئيسي لمكتب البريد.

وينشر "مصراوي" خلال هذا التقرير أسماء مكاتب البريد التي يتوافر فيها بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 للمواطنين ، بمحافظة سوهاج، والبالغ عددها 13 مكتب.

وبدأت مكاتب البريد من يوم 18 نوفمبر الجاري في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في شراء الكراسات، على أن وبدأ فتح باب الشراء للأشخاص العاديين اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 24 ديسمبر المقبل.

وجاءت أسماء مكاتب البريد وعناوينها كالتالي:

1 - سوهاج فرعي، ويقع في شارع الحميات.

2- مكتب بريد التحرير، ويقع في شارع التحرير.

3- مكتب بريد عزبة راشد، ويقع في عزبة راشد بحي غرب سوهاج.

4- مكتب بريد البلينا الرئيسي، ويقع في شارع خور الساحل.

5- مكتب بريد جرجا الرئيسي، ويقع في شارع أحمد عرابي،

6- مكتب بريد المنشاة الرئيسي، ويقع في شارع المأمون.

7- مكتب بريد طما الرئيسي، ويقع في مركز مدينة طما.

8- مكتب بريد طهطا الرئيسي، ويقع في شارع صلاح سالم.

9- مكتب بريد المراغة الرئيسي، ويقع في مدينة المراغة.

10- مكتب بريد جهينة الرئيسي، ويقع في شارع الجمهورية، بجوار مركز شباب جهينة.

11- مكتب بريد أخميم الرئيسي، ويقع في شارع الثورة.

12- مكتب بريد ساقلتة الرئيسي، ويقع في شارع الحرية.

13- مكتب بريد دار السلام الرئيسي، ويقع في مدينة دار السلام.