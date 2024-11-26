بالصور- إقبال محدود على مكاتب البريد لشراء كراسات الإسكان الاجتماعى بالفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

بدأت صباح اليوم مكاتب البريد بمحافظة الفيوم، استقبال المواطنين الراغبين في شراء كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5".

وجاء إقبال المواطنين خلال اليوم الأول محدوداً ولا يوجد مظاهر للزحام.

وتباع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 من خلال 11 مكتب بريد على مستوى المحافظة، وهى مكاتب: الفيوم الرئيسى، ومدينة الفيوم الجديدة، ومكتب بريد الجون ودار الرماد وإطسا الرئيسى ، وفرعى إطسا، وسنهور القبلية، وسنورس، ودمشقين وطامية الرئيسى.