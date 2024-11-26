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حادث مروع أسفل الدائري.. فتاة تفقد حياتها و4 مصابين في القليوبية

12:08 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفل الطريق الدائرى، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع فتاة وإصابة أربعة أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفل الطريق الدائري أمام مصنع الزجاج وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية مصرع هند. س. أ 20 سنة وإصابة أربعة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفل الطريق الدائري، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية الطريق الدائرى مستشفى قليوب التخصصى سيارة ملاكى
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