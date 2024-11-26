بالفيديو والصور- إقبال على مكاتب البريد بالقليوبية لشراء كراسات الإسكان

فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة.. 6 مصابين في حريق مصنع الغزل بالغربية

المنيا- جمال محمد:

شهدت مكاتب البريد في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، زحاماً كبيرا بعد توافد المواطنين لشراء كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن عن طرح 87 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل 16 محافظة بدءاً من اليوم وحتى يوم 25 ديسمبر.

فيما تم تخصيص 14 مكتبا للبريد في محافظة المنيا لشراء كراسات الشروط في الطرح الحالي وأماكنها كالتالي: ديرمواس الرئيسي - ملوي الرئيسي- ملوي فرعي- أبو قرقاص الرئيسي- أبو قرقاص الفرعي- المنيا الرئيسي- المنيا الفرعي- المنيا الجديدة- سمالوط الرئيسي- سمالوط فرعي- مطاي الرئيسي - بني مزار الرئيسي- بني مزار فرعي- مغاغة الرئيسي.