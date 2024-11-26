لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طوابير وزحام بالمنيا لشراء كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5"- فيديو وصور

11:55 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شراء كراسات الاسكان الاجتماعي بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    شراء كراسات الاسكان الاجتماعي بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    شراء كراسات الاسكان الاجتماعي بالمنيا
  • عرض 6 صورة
    شراء كراسات الاسكان الاجتماعي بالمنيا٤
  • عرض 6 صورة
    شراء كراسات الاسكان الاجتماعي بالمنيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

شهدت مكاتب البريد في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، زحاماً كبيرا بعد توافد المواطنين لشراء كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن عن طرح 87 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل 16 محافظة بدءاً من اليوم وحتى يوم 25 ديسمبر.

فيما تم تخصيص 14 مكتبا للبريد في محافظة المنيا لشراء كراسات الشروط في الطرح الحالي وأماكنها كالتالي: ديرمواس الرئيسي - ملوي الرئيسي- ملوي فرعي- أبو قرقاص الرئيسي- أبو قرقاص الفرعي- المنيا الرئيسي- المنيا الفرعي- المنيا الجديدة- سمالوط الرئيسي- سمالوط فرعي- مطاي الرئيسي - بني مزار الرئيسي- بني مزار فرعي- مغاغة الرئيسي.

الاسكان الاجتماعي المنيا سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو والصور- لحظة غرق لنش في بحر الإسكندرية بسبب العواصف

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور