أماكن بيع كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 فى المحافظات

محافظات - مصراوي:

أعلنت وزارة الإسكان عن أماكن بيع كراسات شروط مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" في مرحلته الخامسة، والمتوفرة في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية. تشمل المحافظات: سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الفيوم، المنيا، أسيوط، بني سويف، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، القليوبية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

تفاصيل المشروع:

عدد الوحدات: 78,730 وحدة سكنية.

المساحات المتوفرة: وحدات بمساحة 75 مترًا و90 مترًا.

التخصيص: 5% من الوحدات مخصصة لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.

شروط التقديم:

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه.

الحد الأقصى للدخل الشهري: 15,000 جنيه للأسرة و12,000 جنيه للفرد.

طريقة التقديم:

الحصول على كراسة الشروط من مكاتب البريد المخصصة.

ملء استمارة الحجز المرفقة بالكراسة.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل شهادة إثبات الدخل وشهادة الحالة الاجتماعية.

البرنامج يأتي في إطار المبادرة الحكومية لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع خيارات تسليم فوري أو وحدات تحت الإنشاء، بما يحقق أهداف التنمية المجتمعية والإسكانية في مصر.

تضم القائمة 358 مكتبًا بريدًا على مستوى محافظات: ( سوهاج - قنا -الأقصر- أسوان- الفيوم- المنيا- أسيوط- بني سويف- الإسكندرية- البحيرة - مطروح- القليوبية- القاهرة - الجيزة - المنوفية- الشرقية- الإسماعيلية- جنوب سينا - شمال سيناء).

وبرنامج "سكن لكل المصريين"، هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، وحاليًا، يتم طرح المرحلة الخامسة من البرنامج، والتي تشمل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء.

وتتضمن المرحلة الحالية 78730 وحدة سكنية، منها وحدات بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، ويتم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، مع توفير تسهيلات خاصة لهم.

وعن شروط التقديم يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمقدمي الطلبات 3500 جنيه، وألا يزيد عن 15000 جنيه للأسرة و12000 جنيه للفرد.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات حيث تم تخصيص 358 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتوزيع الكراسات، ويتم ملء استمارة الحجز المرفقة مع الكراسة وإرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة إثبات الدخل وشهادات الحالة الاجتماعية.