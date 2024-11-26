جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في الملتقى التنسيقي لمناهضة العنف ضد المرأة
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الأقصر - محمد محروس:
شارك وفد من جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، في الملتقى التنسيقي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة جامعية آمنة.
أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، على أهمية دعم وحدات مناهضة العنف وتمكين المرأة، مشيراً إلى جهود الجامعة في هذا الصدد.
من جانبها، استعرضت الدكتورة ميرال عبدالوهاب، مدير الوحدة، أبرز الإنجازات التي حققتها، والتي شملت برامج توعية ودعم للناجيات.
وشدد الملتقى على أهمية تعزيز دور الوحدات الجامعية في مكافحة العنف، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لتوفير حماية كاملة للمرأة.
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