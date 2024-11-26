لم تستجب للتحذير.. مصرع مُسنة دهسها قطار الصعيد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت مُسنة مصرعها متأثرة بإصابتها أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بورود بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد المنشاة بأنه عقب مرور القطار "الإسكندرية– الأقصر" غير مقرر وقوفه دائرة المركز تلاحظ عبور سيدة شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه ولم تستجيب، فدهسها القطار.

تبين أنها تدعى "نادية. خ" 60 عامًا ربة منزل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.