أثناء محاولته الهروب خارج البلاد.. ضبط "مستريح ذهب" من قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "مستريح الذهب" من محافظة قنا، المتهم بالاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية ضخمة تجاوزت عشرات الملايين، وذلك خلال محاولته الهروب خارج مصر عبر محافظة البحر الأحمر.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا عدة بلاغات ضد المتهم، وهو صاحب محل ذهب شهير بشارع السهاريج يُدعى "م.ع"، ويبلغ من العمر 55 عامًا، تتهمه بالنصب على المواطنين بزعم تشغيل مشغولاتهم الذهبية مقابل عوائد شهرية مغرية.

وأوضحت التحريات أن المتهم فرّ من منزله في قنا بصحبة أسرته بعد انقطاعه المفاجئ عن تسديد الأرباح لضحاياه. وتتبعت الأجهزة الأمنية تحركاته حتى تم القبض عليه في محافظة البحر الأحمر، أثناء استعداده للسفر خارج البلاد بالأموال التي جمعها من عمليات الاحتيال.

جرى ترحيل المتهم إلى قنا لاستكمال التحقيقات، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.