7 أشخاص.. ننشر بيانات المصابين في حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء وتشخيص المصابين في حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم الإثنين، بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة وميكروباص بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

والمصابون هم: محمد جمال فهمي (14 سنة، القاهرة) يعاني من كدمة بالرأس وكدمات وسحجات، وشحاته حسين عبدالفتاح (53 سنة، المنوفية) مصاب بجرح بالجبهة والأذن اليمنى وكسر بالساق اليمنى.

كما أصيب محمد السيد عبدالسلام (41 سنة، الدخيلة) يعاني من كسر بالصدر ونزيف بالبطن وكسر بالجمجمة، سعيد حامد حامد (52 سنة) يعاني من اشتباه إصابة بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروة الرأس.

وأصيب أحمد إبراهيم محمد بداروي (39 سنة، العامرية) بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد إمام حسني (25 سنة، العجمي) يعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية ونزيف بالصدر، وأسامة عبدالباسط ثابت (41 سنة، العامرية) مصاب بكسر بالكتف الأيمن ونزيف بالبطن،

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالكيلو 28، اتجاه العامرية، بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام ميكروباص بسيارة نقل ثقيل أمام مقر منصور شيفرولية بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم المصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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