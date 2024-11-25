محافظ السويس: التكامل بين التعليم وسوق العمل يحقق مهارات تنافسية للشباب

السويس - حسام الدين أحمد:

شهد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، اجتماع مجلس جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

أشاد الدكتور أشرف حنيجل بالتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة لتقديم خدمات متكاملة، وناقش الاجتماع استعدادات جامعة السويس لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. واطمأن المحافظ على جاهزية الترتيبات اللازمة لضمان نجاح الحدث.

أكد اللواء طارق الشاذلي خلال كلمته على أهمية تحقيق التكامل بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب، مشددًا على ضرورة تأهيلهم منذ مراحل التعليم الأولى وحتى الجامعة، بهدف تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

كما دعا المحافظ إلى تعزيز التعاون بين المحافظة والجامعة في تنظيم زيارات المصانع والشركات، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى، وتحديد احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة باستمرار.

من جانبه، استعرض الدكتور حنيجل عددًا من المشروعات الجديدة، مثل بدء العمل في المستشفى الجامعي قريبًا لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، وإنشاء المدينة الجامعية بالمستقبل لتوفير إقامة متميزة للطلاب المغتربين.

شمل العرض أيضًا الافتتاح الجزئي لمشروع المعامل المركزية، الذي سيقدم خدمات بحثية وأكاديمية، وتطوير المعمل المائي بكلية الثروة السمكية، وتشغيل المبنى الجديد للاختبارات الإلكترونية الذي يستوعب 6000 طالب يوميًا.

كما سلط الاجتماع الضوء على إنجازات مركز التطوير المهني في تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وافتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة "الاميديست"، لتقديم خدمات متخصصة لذوي الهمم.

تناول المجلس الموضوعات الدورية، مثل استعدادات الامتحانات النصفية، وخطط امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأنشطة الدراسات العليا، واحتفال الجامعة بعيد العلم تكريمًا لجهود علمائها. وناقش أيضًا الأنشطة المجتمعية ضمن مبادرة "بداية لبناء الإنسان المصري" في مجالات الصحة والثقافة والرياضة.