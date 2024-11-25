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إصابة طفلين شقيقين بتسمم غذائي في بني سويف

10:16 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب طفلان شقيقان باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهما فولًا مدمسًا فاسدًا من بائع متجول بمركز إهناسيا غرب بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول الطفل "محمد. أ. ع"، 9 أعوام، وشقيقه "حسن"، 7 أعوام، إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، مصابين بمغص وقيء واشتباه تسمم غذائي.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما وسحب عينة من محتويات المعدة لتحليلها وتحديد أسباب التسمم. وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة طفلين شقيقين بتسمم تسمم غذائي في بني سويف مستشفى إهناسيا التخصصي محافظة بني سويف
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