محافظ الدقهلية يعنف رئيس حي غرب المنصورة: "إحنا في مرحلة جديدة وعاوز شغل"

الدقهلية - رامي محمود:

عنّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، بعد اكتشافه وجود تعديات وإشغالات بشوارع المدينة، فضلاً عن تراكم كميات من القمامة، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وقال المحافظ لرئيس الحي إن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل الجاد والإخلاص والتفاني في العمل من أجل خدمة أهالي المحافظة ووضع هوية بصرية متكاملة تليق بشعبها وتاريخها العريق.

جاء ذلك عقب إجراء محافظ الدقهلية جولة مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة (الثانوية، وكلية الآداب، والجلاء، وجيهان، والترعة، وعدد من شوارع حي غرب)، واكتشافه عددًا كبيرًا من الإشغالات والتعديات على الشارع العام.

وكلف مرزوق رئيس الحي بالبدء الفوري في رفع كفاءة هذه الشوارع ورفع كافة الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

ووجه "مرزوق" رئيس حي غرب باستمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة في هذه الشوارع، ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم، ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكافة شوارع المدينة وكافة المراكز والمدن من أجل المواطنين.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين خلال جولته، واستمع إلى مطالبهم، وأكد أنه حريص على الجولات الميدانية في شوارع المنصورة وكافة المراكز للوقوف على مستوى الخدمات على الطبيعة وتحسينها وتوفيرها لكافة المواطنين.

وأضاف "مرزوق" أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يومًا بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.