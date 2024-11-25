جامعة الأقصر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول
09:04 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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الأقصر - محمد محروس:
ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.
ناقش المجلس استعدادات الكليات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات للعام الجامعي 2024/2025.
وشددت رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة الانتهاء من إعداد كافة جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول مع مراعاة أيام الإجازات والأعياد الرسمية.
وأوصت رئيس الجامعة بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، لأداء أعمال الامتحانات في سهولة ويسر.
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