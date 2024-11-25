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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم مروع بين "تريلا" وميكروباص بالإسكندرية (صور)

08:46 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تصادم مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    تصادم مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    تصادم مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي (6)
  • عرض 7 صورة
    تصادم مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    تصادم مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    تصادم مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون إثر حادث تصادم، مساء اليوم الاثنين، بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة وميكروباص بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالكيلو 28، اتجاه العامرية، بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام ميكروباص بسيارة نقل ثقيل أمام مقر منصور شيفرولية بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، وأصيب 7 آخرون بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم تصادم سيارتين طريق الاسكندرية
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