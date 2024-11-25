محافظ البحر الأحمر: التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لإنقاذ باقي ركاب لنش مرسى علم (صور)

مرسى علم - عبدالرحمن القرشي:

حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التوجه إلى موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم للاطمئنان على حالة الركاب، حيث أعلن المحافظ نجاح جهود انتشال 28 ناجيًا حتى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 16 مفقودًا.

وأشار إلى أن الحادث وقع على بعد 46 ميلًا بحريًا من شاطئ مرسى علم، وأن المركب يملكها شخص مصري، وطولها 34 مترًا وعرضها 9.5 مترًا. كان على متنها 44 راكبًا، منهم 13 مصريًا و31 راكبًا من جنسيات مختلفة بينها ألمانية، بريطانية، أمريكية، بولندية، بلجيكية، سويسرية، فنلندية، صينية، سلوفاكية، إسبانية وأيرلندية. وأوضح المحافظ أن آخر تفتيش للمركب كان في مارس 2024، وحصلت على شهادة صلاحية لمدة عام دون وجود أي ملاحظات فنية.

إجراءات البحث والإنقاذ

أكد المحافظ أن جهود الإنقاذ تواصلت بفعالية حيث شاركت القوات البحرية في إنقاذ عدد من الركاب، بينما قام مركب سياحي مجاور يُدعى "ستار جيت" بإنقاذ آخرين. وأضاف أن الجهات المعنية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية، تواصل عمليات البحث عن 16 مفقودًا (4 مصريين و12 أجنبيًا). وأشاد بجهود القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك مشاركة 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، حيث كانت الإصابات بسيطة مثل الكدمات والسحجات.

سبب الحادث والتحقيقات

ووفقًا للروايات، فإن السبب المبدئي للحادث كان موجة كبيرة من البحر ضربت المركب، مما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ في فترة لا تتجاوز 7 دقائق. وقد تم إغلاق بعض الكبائن، مما حال دون تمكن بعض الركاب من الخروج.

التنسيق مع السفارات والجهات المعنية

وأكد اللواء عمرو حنفي مواصلة التنسيق مع السفارات والقنصليات والجهات المعنية لتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة للركاب. كما أشار إلى توفير إقامة للركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم. وأوضح أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ مهامها بسرعة، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان.

يُذكر أن الحادث وقع بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة في الساعة 5:30 صباحًا، حيث وردت إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم.

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