صور| 38 فائزًا بقرعة الحج في الوادي الجديد.. 10 آلاف جنيه دعم مالي وتيسيرات شاملة من المحافظ

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مراسم القرعة العلنية التي نظمتها مديرية أمن المحافظة لاختيار الفائزين بأداء فريضة الحج ضمن تنظيمات وزارة الداخلية. أقيمت الفعالية في قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية للمحافظة، بحضور اللواء محمد حامد، مدير أمن المحافظة، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

تمت القرعة إلكترونيًا لضمان الشفافية، وأسفرت عن اختيار 38 فائزًا من المتقدمين من مراكز المحافظة الخمسة. أشاد المحافظ بالتنظيم المميز لوزارة الداخلية ومديرية الأمن، مؤكدًا حرصهم على التوزيع العادل بين مراكز المحافظة وفقًا لعدد المتقدمين.

هنأ اللواء الزملوط الفائزين بالقرعة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا. كما أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 آلاف جنيه لكل حاج من المحافظة، ووجّه بتوفير حافلة لنقل المسافرين إلى المطارات بالتنسيق مع مديرية الأمن والتضامن الاجتماعي، مع ضمان تيسير كافة الإجراءات للحجاج.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على دعم أبنائها وتسهيل مشاركتهم في مختلف الفعاليات والمناسبات، بما يعكس التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.