لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أول صور للسائحين الناجين من غرق يخت سياحي بمياه مرسى علم

07:27 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي
  • عرض 7 صورة
    السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي
  • عرض 7 صورة
    السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي
  • عرض 7 صورة
    السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي
  • عرض 7 صورة
    السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي
  • عرض 7 صورة
    السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبد الرحمن القرشي:

اطمأن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على حالة السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي "Sea Story" في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأعلن اللواء حنفي عن نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "Sea Story" شمال مدينة مرسى علم، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار المحافظ إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تواصل تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في التعامل مع الحادث.

غرق اليخت السياحي مرسى علم السائحين الناجين عمرو حنفي البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صور| 38 فائزًا بقرعة الحج في الوادي الجديد.. 10 آلاف جنيه دعم مالي وتيسيرات شاملة من المحافظ

إعلان

إعلان

* بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟
حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
عاجل| أشرف زكي وتامر حسني وخالد عجاج.. 20 صورة لنجوم الفن في عزاء محمد رحيم