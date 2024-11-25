أول صور للسائحين الناجين من غرق يخت سياحي بمياه مرسى علم

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

اطمأن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على حالة السائحين الناجين من حادث غرق اليخت السياحي "Sea Story" في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأعلن اللواء حنفي عن نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "Sea Story" شمال مدينة مرسى علم، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار المحافظ إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تواصل تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الناجين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في التعامل مع الحادث.