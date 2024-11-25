بحضور رئيس الوزراء.. محافظ المنيا يشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

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المنيا - جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة (IMCE)، في نسخته الثالثة، المقام خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية.

يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشراكات المستقبلية بين المصنعين والمستثمرين. كما يتضمن الملتقى جلسات حوارية ولقاءات نقاشية لتبادل الأفكار والخبرات، إلى جانب معرض للصناعات الوطنية والدولية.

أكد اللواء كدواني من جانبه أهمية مشاركة محافظة المنيا في هذه الفعاليات، باعتبارها إحدى المحافظات الرائدة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المحافظة في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعات المحلية.

وأشار كدواني إلى أن المعرض يُعد منصة لاستعراض وطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات الحالية والمستقبلية في كافة القطاعات. وأوضح أن المنيا تتمتع بفرص ومشروعات ملموسة على أرض الواقع، وهو ما أبرزته الأفلام التسجيلية المعروضة خلال الملتقى، بما في ذلك نموذج ناجح لأحد مصانع الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.

ودعا المحافظ رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار، لا سيما في محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، التي تتميز بمقومات زراعية وصناعية وبشرية كبيرة تخدم التنمية والاقتصاد الوطني.