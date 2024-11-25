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انطلاق جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف الأهلية -صور

03:07 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، إجراء جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كافة الكليات، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات بعد غد الأربعاء، و تختتم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس القادم، وذلك طبقا للجدول الزمني لوزارة التعليم العالي.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب للمشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم، لكي يتمكنوا من تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية بصورة حضارية، لافتاً إلى أن الانتخابات تشمل لجان الأسر والنشاط الرياضي، و الثقافي، والإعلامي، والفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الإجتماعي والرحلات، والنشاط العلمي والتكنولوجي.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة، والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات، ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية.

انتخابات الاتحادات الطلابية جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن
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