مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما متأثرين بإصابتهم عقب انهيار حفرة عليهما، أثناء عملية تنقيب عن الآثار بنجع الغوانم بناحية قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بانهيار حفرة على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار دائرة المركز.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط المركز، وقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتبين مصرع "عبده. ق" 40 عامًا، "عبدالحليم. م" 20 عامًا ويقيمان دائرة مركز شرطة طهطا، عقب انهيار الحفر عليهما أثناء التنقيب عن الآثار.

وجرى استخراج المذكورين بمعرفة قوات الإنقاذ البري، ونقلهما لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وضبط شخص آخر يقيم نفس عنوان الضحايا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.