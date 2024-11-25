لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بيت ثقافة بورسعيد يستضيف ندوة عن صناعة الأفلام القصيرة

02:50 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الفنان إسلام زايد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يستضيف بيت الثقافة بمحافظة بورسعيد، ديسمبر المقبل، الفنان إسلام زايد، ليحاضر في ندوة عن صناعة الأفلام القصير.

أكد "زايد"، أن الندوة تتيح فرصة التعلم ودخول المجال والتعامل مع الرفض والنقد السلبي والإحباط، والتحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة حاليا وخاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي، لافتا أن الأفلام القصيرة نجحت في النهوض بمستوى صناعة السينما واستقبلت واستوعبت نجوما كثيرين من الشباب، وفتحت الأبواب لمبدعين جدد في كافة مناحي السينما.

وأضاف:"إن انتشار هذه الأفلام بمثابة اكتشاف للمئات من الممثلين أصحاب المواهب التي تبحث عن فرصة لتقديم نفسها، لخلق وتقديم أجيال جديدة".

وأشار إلى أن واقع السينما يشهد تغيرا ملحوظا مع انتشار التيك توك، ومنابر السوشيال ميديا، و كمتخصصين يجب أن نقدم منتجا جيدا، لأن متابعة المشاهد للمحتوى الردئ لن يستمر كثيرا.

بيت الثقافة محافظة بورسعيد إسلام زايد الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟