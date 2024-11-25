بيت ثقافة بورسعيد يستضيف ندوة عن صناعة الأفلام القصيرة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يستضيف بيت الثقافة بمحافظة بورسعيد، ديسمبر المقبل، الفنان إسلام زايد، ليحاضر في ندوة عن صناعة الأفلام القصير.

أكد "زايد"، أن الندوة تتيح فرصة التعلم ودخول المجال والتعامل مع الرفض والنقد السلبي والإحباط، والتحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة حاليا وخاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي، لافتا أن الأفلام القصيرة نجحت في النهوض بمستوى صناعة السينما واستقبلت واستوعبت نجوما كثيرين من الشباب، وفتحت الأبواب لمبدعين جدد في كافة مناحي السينما.

وأضاف:"إن انتشار هذه الأفلام بمثابة اكتشاف للمئات من الممثلين أصحاب المواهب التي تبحث عن فرصة لتقديم نفسها، لخلق وتقديم أجيال جديدة".

وأشار إلى أن واقع السينما يشهد تغيرا ملحوظا مع انتشار التيك توك، ومنابر السوشيال ميديا، و كمتخصصين يجب أن نقدم منتجا جيدا، لأن متابعة المشاهد للمحتوى الردئ لن يستمر كثيرا.