لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

2000 فرصة عمل.. افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد -صور

01:51 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد (4)
  • عرض 5 صورة
    افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد (5)
  • عرض 5 صورة
    افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد (2)
  • عرض 5 صورة
    افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انطلقت فعاليات الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، والمقام بإحدى القرى السياحية في شارع طرح البحر، تحت رعاية محمد جبران، وزير العمل، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وذلك بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال.

ويشارك بالملتقى حوالي 30 شركة من شركات القطاع الخاص لتوفير 2000 فرصة عمل في عدد كبير من التخصصات لأبناء المحافظة، والذي تنظمه مديرية العمل ببورسعيد.

ويوفر الملتقى وظائف في التخصصات التالية: فنيين انتاج، ومحاسبين، مسئول نظم معلومات، مندوبين بيع، فنيين كهرباء، فنيين صيانة، عمال تعبئة، كميائيين، أمناء مخازن، مراقب جودة، مهندسين انتاج، سائقين، فني تبريد وتكييف، مشغل انتاج من ذوي الاعاقة، فني لحام، مساعدين كهرباء، مساعدين بحري، خياطين جميع المراحل ذكور واناث، عمال نظافة، فني صيانة ماكينات خياطة، سائقين درجة أولى، مسؤول مشتريات، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

فرصة عمل القطاع الخاص محافظة بورسعيد محمد جبران وزير العمل محب حبشي محافظ بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهد دموع وأفراح الفائزين بقرعة الحج فى أسيوط

إعلان

إعلان

استمرار عمليات الإنقاذ.. تفاصيل حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟