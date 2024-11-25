دهس شخصًا وهرب.. ضبط سائق ميكروباص في المرج

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات حادث اصطدام أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج في القاهرة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مصادمة ووفاة شخص نتيجة الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء عبور أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة النزهة للطريق، حيث اصطدم به ميكروباص مجهول، مما أدى إلى إصابته التي تسببت في وفاته، في حين لاذ قائد الميكروباص بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد الميكروباص وقائده، وهو سائق مقيم بمحافظة سوهاج. وبعد التحقيقات، اعترف السائق بارتكاب الواقعة، كما تم التوصل إلى أن تراخيص المركبة قد انتهت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المركبة وقائدها، وجاري استكمال التحقيقات.