المحافظ يتوجه لموقع الحادث.. تعرف على جنسيات ركاب لانش مرسى علم الغارق

البحرالأحمر- عبدالرحمن القرشي :

توجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الإثنين، إلى غرق اللنش السياحى المنكوب سي ستوري قبال سواحل مرسى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كل الجهات المعنية، فور تلقي بلاغ عن حادث غرق اللنش.

كان بلاغ ورد إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر، يفيد بتلقيه إشارة استغاثة من أفراد اللنش كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم، وكان يقل على متنه 31 من السياح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا، وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

وجاءت أبرز جنسيات ركاب اللنش طبقا لمصادر بمجلس مدينة مرسى علم كالتالي: 4 ألمان و5 أسبان، بالإضافة إلى 2 بلجيك، وواحد صيني، و2 أمريكي و3 سلوفاك و2 سويسريين، و4 بريطانيين و2 بولنديين و4 مصريين و2 نرويجيين وواحد أيرلندي، وواحد فنلندي، بالإضافة إلى الطاقم المصري.

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