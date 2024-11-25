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في يوم واحد.. تكريم مدير مدرسة إعدادية وإحالة 8 معلمين ابتدائيين للتحقيق بالفيوم

01:41 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
  • عرض 6 صورة
    خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
  • عرض 6 صورة
    خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
  • عرض 6 صورة
    خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
  • عرض 6 صورة
    خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
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الفيوم ـ حسين فتحى:

في خطوة مفاجئة، قرر الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مكافأة مدير مدرسة دسيا الأعدادية، في الوقت الذي أحال فيه 8 معلمين من المدرسة الابتدائية التابعة لها للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

أرجع وكيل الوزارة قرار المكافأة إلى الجهود المتميزة التي يبذلها مدير المدرسة في الارتقاء بمستوى التعليم، بينما كانت أسباب إحالة المعلمين للتحقيق هي التغيب المستمر عن العمل.

وفي سياق متصل، كلف وكيل الوزارة إدارة المتابعة بالمديرية بمتابعة المدرسة بشكل دوري، وتكليف مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية بمتابعة المدرسة لمدة أسبوع، وذلك لضمان تطبيق القرارات الجديدة وتحسين الأداء التعليمي.

خالد خلف وزارة التربية والتعليم مدرسة دسيا الأعدادية
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