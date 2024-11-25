إصابة عاملين فى حريق وحدة صحية تحت الإنشاء بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب عاملان بحروق خفيفة، إثر نشوب حريق في وحدة صحية تحت الإنشاء بإحدى قرى مركز مغاغة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بوحدة صحية تحت الإنشاء بقرية كوم الحاصل، ومحاولة العمال إخماده.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والإسعاف لموقع الحريق لإخماده، وأسفر عن إصابة كلًا من: كمال خليل محمد، 29 سنة، فني تكييف، وأحمد حمادة إبراهيم، 25 سنة، مساعد فني تكييف، بحروق من الدرجة الأولى، وجرى نقلهما إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت المعمل الجنائي بكشف أسباب الحريق.