لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة عاملين فى حريق وحدة صحية تحت الإنشاء بالمنيا

01:37 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

أصيب عاملان بحروق خفيفة، إثر نشوب حريق في وحدة صحية تحت الإنشاء بإحدى قرى مركز مغاغة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بوحدة صحية تحت الإنشاء بقرية كوم الحاصل، ومحاولة العمال إخماده.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والإسعاف لموقع الحريق لإخماده، وأسفر عن إصابة كلًا من: كمال خليل محمد، 29 سنة، فني تكييف، وأحمد حمادة إبراهيم، 25 سنة، مساعد فني تكييف، بحروق من الدرجة الأولى، وجرى نقلهما إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت المعمل الجنائي بكشف أسباب الحريق.

حريق وحدة صحية مركز مغاغة الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في يوم واحد.. تكريم مدير مدرسة إعدادية وإحالة 8 معلمين ابتدائيين للتحقيق بالفيوم

إعلان

إعلان

استمرار عمليات الإنقاذ.. تفاصيل حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟