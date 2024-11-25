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تمهيدًا لرصفه.. تخطيط أول شوارع منطقة حوض 18 بالأقصر -صور

01:15 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    تخطيط أول شوارع منطقة حوض 18 بالأقصر (1)
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الأقصر - محمد محروس:

بدأ فريق العمل الميداني لمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نيفين حسيب، بتوقيع إحداثيات وتخطيط الشارع الأول بمنطقة حوض ١٨، والشارع بعرض ١٦ مترا وطول ٢٥٠ مترا، وذلك لتسليمه لمديرية الطرق للبدء فى أعمال الرصف عقب الانتهاء من رفع الإحداثيات، على أن يتم العمل بباقى شوارع منطقة حوض ١٨ تباعا.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، باستكمال التخطيط والتنمية العمرانية بربوع مدينة الأقصر، وبمتابعة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وأشرف على تنفيذ تخطيط الشارع حاتم جابر سكرتير مجلس المدينة والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر ، وفريق من الفنيين والأعضاء العاملين بإدارة الشبكات.

محافظة الأقصر نيفين حسيب أعمال الرصف عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
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