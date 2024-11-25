العريس أكبر من العروسة بـ20 عاما.. تفاصيل إحباط زواج طفلة فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

نجحت إدارة حماية الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة الدقهلية من إحباط زواج طالبة قاصر لم يتجاوز عمرها 15 عاما، من الزواج بأحد الأشخاص يبلغ من العمر 34 عاما، وبفارق سني بينهما 20 عاما بقرية قلابشو التابعة لمركز الستاموني، وذلك بعد بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل وضبط المتورطين فى الواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة ومنع إتمام الزواج قبل خروج العروسة من الكوافير.

وكشف مصدر بإدارة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية، أن تفاصيل الواقعة بدأت حينما تلقى خط نجدة الطفل استغاثة وبلاغ عبر الخط الساخن بقيام أب بعقد قران نجلته "هـ" عرفيا عن طريق أحد المحامين، وإعداد جهاز لنجلته البالغة من العمر 15 عاما، وفقا لبطاقة الرقم القومي الخاصة بها، وزواجها من شخص يدعى "أ" من ذات المنطقة يبلغ من العمر 34 عاما.

وأضاف المصدر: اكتشفنا أن اليوم الذي جرى الإبلاغ به كان يوم الاحتفال بحفل الزفاف، وجرى تحرير محضر بمركز شرطة الستاموني وتحركت قوة أمنية برفقتنا وضبط العروسة داخل إحدى محلات التجميل" الكوافيرة"، وضبط والدها والعريس".

وأضاف المصدر، أن المحضر قيد بكافة تفاصيل الواقعة، وتجرى حاليا تحقيقات بنيابة مركز بلقاس والتي يباشرها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام " والذي أحال الواقعة إلى نيابة شمال المنصورة الكلية.