461 سفينة.. تداول 6.8 مليون طن بضائع خلال شهر فى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 بإجمالي 6.8 مليون طن بنسبة زيادة تقدر بـ 38.8%.

وتصدرت بضائع الصب السائل مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر أكتوبر بنسبة زيادة بلغت 74% إذ جرى تداول 845.6 ألف طن تقريبًا، يليها بضائع الصب الجاف بنسبة زيادة 57.9% بإجمالي 3 ملايين طن.

وجاءت البضائع العامة في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 49.2%، بإجمالي 893.5 ألف طن تقريباً، بينما ارتفعت البضائع المحواة بنسبة 8.8% بواقع 179 ألف حاوية تزن 2.1 مليون طن تقريبًا.

وفي سياق متصل، شهدت حركة السفن ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر بنسبة 12.4% ليبلغ إجمالي السفن 461 سفينة يتصدرها سفن الصب الجاف والتي بلغ عددها 84 سفينة ثم الحاويات.

وأوضح اللواء بحري، أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة تأتي من خلال تحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية.

ولفت إلى المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.