كانت بتتفرج على خناقة من شباك بيتها.. إصابة سيدة بطلق ناري في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيبت سيدة بطلق ناري في الرأس، أثناء وقوفها في شرفة شقتها، أثناء نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.



وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ووجود مصابه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين "حسني.ش.ح"، عاطل، و "محمد.ف.ع" عاطل و"سيد.م.ا" عاطل، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "فاطمة" 40 سنة ربة منزل، بطلقة بالرأس أدت لحدوث نزيف بالمخ، وذلك عقب وقوفها بالبلكونة أثناء المشاجرة.

وجرى نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.